Новая версия сайта www.citibank.ru

Рады Вам сообщить, что 25 июля была запущена обновленная версия официального сайта Ситибанк. Новый дизайн и внешнее оформление были разработаны в соответствии с веб-стандартами Citigroup, а также с учетом опыта других стран.

Мы надеемся, что Вы по достоинству оцените удобство новой версии. Если Вы заметили ошибки сайта или хотите внести свое предложение по улучшению работы ресурса, отправьте нам сообщение через специальную форму. Мы с удовольствием рассмотрим каждое обращение.

