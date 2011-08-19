Осуществление бюджетных переводов через Citibank Online

Сообщаем Вам о том, что с 13 августа 2011 года в Ситибанке появилась долгожданная возможность совершать бюджетные платежи через систему Citibank Online.



Процесс осуществления бюджетных платежей абсолютно аналогичен тому, как в настоящее время совершаются платежи через Citibank Online в иностранной валюте. Для того чтобы совершить платеж, необходимо зайти на свою персональную страничку на сайте www.citibank.ru, далее в меню «Переводы и платежи», выбрать «Бюджетные платежи». Вам будет предложено заполнить он-лайн форму, указав все необходимые реквизиты (такие, как статус плательщика, показатель налогового периода, наименование получателя и т.д.), после чего данная заявка автоматически направляется в операционный департамент для дальнейшей обработки.



Заполнить заявление на бюджетный перевод возможно как в русскоязычной, так и в англоязычной версиях Citibank Online. При этом, при заполнении заявления в англоязычной версии некоторые поля (например, показатель основания платежа) будут указаны на русском языке, с подробным переводом данного поля. Также, в случае необходимости указать VO код (для нерезидентов РФ), будет предложено выбрать VO код из выпадающего списка.



Обращаем Ваше внимание, что необходимо тщательно проверять внесенную информацию в вышеуказанную форму, поскольку ЗАО КБ «Ситибанк» не несет ответственность за ошибки, допущенные при заполнении заявления на бюджетный перевод.

