Ситибанк помогает своим клиентам оплачивать коммунальные счета

Ситибанк запускает услугу «Единый счет», которая позволит москвичам оплачивать жилищно-коммунальные услуги по г. Москва (ГУП «МосгорЕИАЦ»), а также услуги Московской городской телефонной сети (МГТС) и ОАО «Мосэнергосбыт» посредством ежемесячного автоматического списания сумм начислений со своей кредитной или дебетовой карты Ситибанка. Все платежи будут осуществляться без комиссии.



За 2 дня до совершения платежа ЖКУ и МГТС клиент будет получать бесплатное SMS-оповещение о предстоящем платеже и о его сумме. В целях эффективного контроля за платежами в режиме реального времени клиенты Ситибанка могут подключить услугу Citibank Alerting Service, чтобы получать SMS- или e-mail оповещения об осуществлении операций по своим картам.



Для пользования услугой «Единый счет» необязательно быть владельцем квартиры: клиент Ситибанка может подписаться на автоматические списания средств не только по своим счетам, но и, например, по счетам своих родителей, друзей и близких. Автоматические списания будут производиться ровно на ту сумму, которая требуется для оплаты в соответствующем периоде. Информация о таких списаниях будет отражена в регулярной выписке по карте, а также будет доступна в системах Интернет-банка Citibank Online и мобильного банка Citi Mobile.

Для того чтобы подписаться на услугу «Единый счет», нужно:



1.Позвоните в круглосуточную службу 24-hour СitiPhone Banking по телефонам:

+7 (495) 775-75-75 в Москве,

+7 (812) 336-75-75 в Санкт-Петербурге,

8 (800) 700-38-38 для звонков из других городов РФ.



Или обратитесь в любое отделение Ситибанка на территории РФ.



2. Сообщите сотруднику данные для подписки:

• номер телефона и номер квартиры для оплаты услуг МГТС;

• код плательщика и наличие страховки для оплаты услуг ЖКУ-Москва;

• номер книги, номер абонента и контрольный ключ для оплаты услуг Мосэнергосбыт.



Дополнительная информация об услуге доступна на сайте Ситибанка www.citibank.ru

