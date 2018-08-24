Мне очень нравится программа "Польза" банка Хоум кредит. Среди партнёров банка много интересных предложений, правда, по большей части специальными предложениями можно воспользоваться при покупках в интернете. Тем не менее, иногда появляется возможность получить повышенный кэшбэк и при покупках...
Хотелось бы видеть больше партнеров в программе Польза, за покупки в которых будут повышенный кэшбэк. Желательно, не только онлайн-магазины, коих сейчас большинство в списках. Лично я бы хотел в видеть в партнерах больше популярных супермаркетов (ОКей, Карусель, Пятерочка, Магнит и т.п.), авто-магазины...
Очень опечалилась, когда баллы польза вдруг стали округлять в меньшую сторону :(((. например покупка на 999 рублей- а балл всего 9!!!!! Пожалуйста верните округление хотя бы до 1 после запятой, а то нечестное округление!!!
Ну когда? Когда же вы сделаете мсс код доступным для своих клиентов. Вот реально неудобно, когда не не знаешь чего ожидать от оплаты, какой же будет кб 🤬😡😡😡
Информируем вас о том, что с 06.02.2019г. вступают в силу следующие изменения по кредитным картам: 1. Введен лимит по безналичным операциям на оплату товаров и...0 комментариев 441 просмотр
Друзья, обращаем ваше внимание на изменения условий акции "Приведи друга" -Теперь, для участия в акции у друга не должно быть никаких карточных продуктов...0 комментариев 49 просмотров
Спешим поделиться новостью об очередном обновлении приложения Мой кредит. Что нового? - Теперь, если при регистрации вы не ввели кодовое слово или номер карты,...0 комментариев 45 просмотров
Акция Приведи друга продлена до 28 февраля! Если вам поступило сообщение с предложением поучаствовать в акции, вы все еще можете пригласить друга для оформления...0 комментариев 44 просмотра
Мы, совместно с торгово-развлекательным центром «М5Молл», запустили одноименную банковскую карту. C 25 декабря 2018 года вы можете оформить ее в отделении банка...0 комментариев 58 просмотров