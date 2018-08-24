На рассмотрении

Хотелось бы видеть больше партнеров в программе Польза, за покупки в которых будут повышенный кэшбэк. Желательно, не только онлайн-магазины, коих сейчас большинство в списках. Лично я бы хотел в видеть в партнерах больше популярных супермаркетов (ОКей, Карусель, Пятерочка, Магнит и т.п.), авто-магазины...