Банк Хоум Кредит запустил специальное приложение для iPhone

Банк Хоум Кредит запустил специальное приложение для iPhone



Хоум Кредит, один из лидеров российского рынка банковской розницы, разработал приложение для пользователей iPhone. Приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store.



Новое приложение позволяет пользователям iPhone получать новости банка, а также актуальную информацию о ближайших отделениях и банкоматах, графике их работы и местоположении на карте, а также узнать адреса магазинов-партнеров дисконтной программы «Карта города», где можно получить скидки при совершении покупок по карте Банка Хоум Кредит.



Кроме того, установив приложение, пользователи iPhone могут оформить кредит, заполнив соответствующую заявку и заказав звонок специалиста Хоум Кредит для дальнейшего оформления.



Скачать новое приложение можно бесплатно через App Store, набрав в поисковой строке «homecredit».



«Мы стремимся всегда идти в ногу со временем и предлагать своим клиентам современные технические решения, которые могут сделать их взаимодействие с банком удобным. Новое приложение позволит нашим клиентам – владельцам iPhone оперативно получать актуальную информацию и оформлять заявки на кредит», - отметил Алексей Евтушенко, Директор по информационным технологиям Банка Хоум Кредит.