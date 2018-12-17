Польза InGame для настоящих геймеров

Любите компьютерные и мобильные игры?



Мы приготовили для вас новую дебетовую карту Польза InGame, с которой вы сможете не просто играть, а еще и зарабатывать!

Дебетовая карта для настоящих геймеров, с Пользой InGame вы получите 10% кэшбека у выделенных партнеров, 5% в мобильных, онлайн и видео играх, 3% в категориях «Кафе, бары, рестораны», «Кинотеатры» и 1% на любые покупки.



Ну и #лайфхакотхомяка. Если написать на работе заявление на перечисление заработной платы на карту, то с 1-го числа следующего месяца вы получите все привилегии зарплатного сотрудника, а именно: всегда бесплатные снятия наличных, бесплатные переводы со счета на счет и конечно же бесплатное обслуживание.

