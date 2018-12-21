Новый способ получения кредита через наше приложение

Теперь, при оформлении кредита наличными через приложение Мой кредит, вы можете выбрать способ получения денег – перевод по номеру карты.



Отметим, что раньше получить желаемую сумму вы могли на счет нашей дебетовой карты или по реквизитам счета (БИК, расчетный счет) стороннего банка. Теперь же достаточно ввести только номер карты, срок ее действия и адрес электронной почты и сумма будет у вас на счете.



Особенности перевода:

-Подходит любой тип карт, кроме МИР;

-Сумма до 500тыс.руб.;

-Комиссия 0руб.

