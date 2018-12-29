Друзья, информируем Вас опорядке исполнения платежей в период с 30 декабря 2018 по 8 января 2019
Порядок исполнения платежей через офисы:
•Разовые внутрибанковские платежи на счета кредитов и кредитных карт будут исполнены текущим операционным днем при их оформлении до 20.00 (МСК). После 20.00 (МСК) – следующим календарным днем.
•Регулярные внутрибанковские платежи будут исполнены в дату их планового исполнения, в том числе если эти даты выпадают на период с 1 по 8 января 2019 года.
•Регулярные межбанковские переводы будут приняты к исполнению в дату платежа, их исполнение осуществится в первый рабочий день 9 января 2018 года.
•Конвертация, покупка/продажа валюты будут исполнены текущим днем в случае их оформления до 21.30 (МСК). После 21.30 (МСК) – следующим календарным днем.
Порядок исполнения платежей через ИБ и МБ:
•Оплата услуг в Интернет-банке будет осуществляться в стандартном режиме 24/7 без перерывов в обслуживании.
•Внутрибанковские платежи (разовые и регулярные) на счета кредитов и кредитных карт будут исполнены текущим днем в случае их оформления до 20.00 (МСК). После 20.00 (МСК) – следующим календарным днем.
•Межбанковские платежи (разовые и регулярные) будут исполнены 9 января 2019 года.
•Конвертация, покупка/продажа валюты будут исполнены текущим операционным днем в случае их оформления до 21.30 (МСК).После 21.30 (МСК) – следующим календарным днем.
Порядок исполнения платежей через «Мой кредит», сайт банка и IVR:
•Платежи на счета кредитов и кредитных карт будут исполнены текущим днем в случае их оформления до 20.00 (МСК). После 20.00 (МСК) – следующим календарным днем.