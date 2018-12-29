Друзья, важная информация!

Погашение кредитов (списание платежей):

С 1 января 2019 года все Банки должны будут перейти на новый бухучет по требованиям Центробанка РФ, в связи с чем будут проведены работы и будут недоступны некоторые системы Банка, а также ограничены некоторые функции:ИБ, МБ, МК будут доступны только в режиме чтения, проведение платежей будет недоступно в периоды: с 31.12.18 22:00 по 01.01.19 11:00 и с 02.01.19 22:00 - по 03.01.19 00:00 (возможно дольше).• по договорам с датой списания 31.12. будет производится 2.01.• по договорам с датой списания 1, 2 и 3 января погашение планируется 4.01.(возможно позже).До завершения работ в дистанционных сервисах будет отображаться красный экран даже при наличии достаточного количества средств для погашения.