Спешим поделиться новостью об очередном обновлении приложения Мой кредит.Что нового?- Теперь, если при регистрации вы не ввели кодовое слово или номер карты, для отображения дебетовых продуктов, достаточно зайти в раздел "Еще" и повысить уровень защиты;- Добавлен сканер карты через камеру или сканер NFS, карту достаточно приложить к смартфону;- Появилась возможность оформления дебетовой карты без участия сотрудника;- Кредит считается завершенным уже на следующий день после даты списания;- Справка о полном погашении договора доступна сразу после завершения договора;- Функционал смены пароля добавлен для приложения на платформе IOS;- По карте Свобода стали доступны тарифы в разделе "Подробнее о карте";- Если потянуть экран вниз на главной странице - обновляются данные.В течение 2-х недель обновление станет доступно всем. Впереди нас ждет еще много крутых изменений.