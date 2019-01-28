Для всех клиентов, которые подали заявки с 10.01 по 27.01 условия не изменились.

-Теперь, для участия в акции у друга не должно быть никаких карточных продуктов банка (завершенных и действующих);-По кредитной карте Польза Gold минимальная сумма транзакций (клиента и друга) и сумма вознаграждения изменилась и составляет - 1000руб.-Сроки акции остаются прежние - до 15.02 необходимо оформить карту и до 28.02 совершить покупку по карте. Оформить возможно дебетовую или кредитную карту Польза.