Линейка вкладов аналогична линейке Интернет-Банка. Открытие вкладов доступно Клиентам, у которых есть действующий договор о ведении банковского счета, открытый по дебетовой карте и есть подписанное соглашение о дистанционном банковском обслуживании.Какие есть ограничения?-Нельзя пополнить вклад с карты другого банка;-Нельзя открыть вклад на 3-е лицо;-Для выплаты процентов и пополнения счета может быть использован только связанный счет.Обновление будет происходить поэтапно и в течении недели станет доступно всем.