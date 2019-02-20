Рады сообщить Вам, что теперь в приложении Мой кредит станет доступно открытие вкладов.
Линейка вкладов аналогична линейке Интернет-Банка. Открытие вкладов доступно Клиентам, у которых есть действующий договор о ведении банковского счета, открытый по дебетовой карте и есть подписанное соглашение о дистанционном банковском обслуживании.
Какие есть ограничения?
-Нельзя пополнить вклад с карты другого банка;
-Нельзя открыть вклад на 3-е лицо;
-Для выплаты процентов и пополнения счета может быть использован только связанный счет.
Обновление будет происходить поэтапно и в течении недели станет доступно всем.