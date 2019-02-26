Друзья, у нас меняется линейка вкладов- С 25.02.2019г. прекращается прием вклада "Инвестиционный". Все вклады, срок которых заканчивается после 25.02.2019г. будут автоматически пролонгированы во вклад "Доходный год";-С 25.02.2019г. прекращается оформление договоров инвестиционного страхования жизни, "Капитал плюс" и "Инвестор";-С 28.02.2019г. прекращается прием вклада "Пенсионный" и "Пенсионный Плюс". Все вклады, срок которых заканчивается после 25.02.2019г. будут автоматически пролонгированы во вклад "18 месяцев";-С 28.02.2019г. запускается новый вклад "36 месяцев" с процентной ставкой 6,5 годовых;-С 28.02.2019г. запускается новый вклад "18 месяцев" с процентной ставкой 6,2 годовых;-С 28.02.2019г. запускается новый вклад "18 месяцев Плюс" с процентной ставкой 8 годовых;-С 28.02.2019г. увеличивается ставка по вкладу "Два доходных года" - 8,3% годовых.Желаем Вам хорошего дня!