Новая линейка вкладов с 28.02.2019г.

1. Вклад «18 месяцев»

Срок – 18 мес.

Процентная ставка – 6,2% годовых

Пополнение – есть, в первые 30 дней действия вклада

Частичное снятие – не допускается

Ставка досрочного расторжения – 0,01%

Минимальная сумма вклада – 1 000 руб.

Минимальная сумма пополнения – 1 000 руб.

Выплата процентов – в конце срока вклада без капитализации процентов (путем причисления к вкладу или путем перечисления на связанный счет)

Пролонгация – допускается во вклад «18 месяцев» в рублях РФ или аналогичный вклад, который принимается Банком на момент завершения вклада

Вклад доступен для открытия только в БО.



2. Вклад «18 месяцев Плюс»

Срок – 18 мес.

Процентная ставка – 8% годовых

Пополнение – есть, в первые 30 дней действия вклада

Частичное снятие – не допускается

Ставка досрочного расторжения – 0,01%

Минимальная сумма вклада – 1 000 руб.

Минимальная сумма пополнения – 1 000 руб.

Выплата процентов – в конце срока вклада без капитализации процентов (путем причисления к вкладу или путем перечисления на связанный счет)

Пролонгация – допускается во вклад «18 месяцев» в рублях РФ или аналогичный вклад, который принимается Банком на момент завершения вклада

Вклад доступен для открытия как в БО и в ИБ/МК.



3. Вклад «36 месяцев».

Срок – 36 мес.

Процентная ставка – 6,5% годовых

Пополнение – есть, в первые 90 дней действия вклада

Частичное снятие – не допускается

Ставка досрочного расторжения – 0,01%

Минимальная сумма вклада – 1 000 руб.

Минимальная сумма пополнения – 1 000 руб.

Выплата процентов – в конце срока вклада без капитализации процентов (путем причисления к вкладу или путем перечисления на связанный счет)

Пролонгация – допускается во вклад «36 месяцев» в рублях РФ или аналогичный вклад, который принимается Банком на момент завершения вклада

Вклад доступен для открытия как в БО и в ИБ/МК.