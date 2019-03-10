Что нового?-Для перевода с карты стороннего банка теперь достаточно просто приложить карту к телефону (доступно для карт с функцией бесконтактной оплаты и телефонов с NFS);-Доступно копирование реквизитов и деталей продукта в буфер обмена;-При ручном изменении названия продукта в разделе "Подробнее по карте" отобразится название банковского продукта;-Если счета заблокированы службой клиентского контроля, то при входе будет отображена рекомендация обратиться в банк, а само приложение будет недоступно.Что нового для IOS (уже было реализовано на Android):-Отображение и открытие вкладов;-Тарифы по карте Свобода;-Сканирование карты с помощью камеры.Впереди будет много интересного. А какие функции вы бы хотели видеть в приложении?