Теперь привести друга вы можете до конца 2019г.Условия акции:-Клиент, при поступлении соответствующего сообщения с приглашением участвовать в акции, может передать ссылку другу, который ранее не имел карточных продуктов нашего банка, для оформления дебетовой или кредитной картыи совершить покупку на 500руб. для дебетовой карты или 1000руб. по кредитной карты;-Друг должен воспользоваться ссылкой и оформить одну из двух карт и совершить покупку на 500руб. по дебетовой карте Польза или 1000руб. по кредитной карте Польза Gold;Выполнить данные условия необходимо в течение 60-ти дней с момента получения сообщения с приглашением поучаствовать в акции, но не позднее 30.11.2019г.После выполнения вышеуказанных действий оба Клиента получают бонус - 500руб. за оформление дебетовой карты и 1000руб. за оформление кредитной карты. в течение 30 дней.Выплата бонуса для Клиента, приглашающего друзей, ограничена - не более 10 друзей в месяц и/или не более 50 друзей в год.Верных Вам друзей