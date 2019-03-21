Теперь в Личном кабинете Пользы вы сможете подключить дополнительные категории с-Детские товары, 2%;-Дом и Ремонт 2%;-Электроника, 2%;-Досуг и развлечения, 2%;-Домашние питомцы, 2%;-Здоровье и красота, 2%;-Одежда, 2%.За покупки в данных категориях, кроме базовых баллов вы сможете получить дополнительный кэшбек согласно списку выше (не забудьте про ограничение в категорийных баллах - 3000 в месяц).Пока что данная функция доступна для держателей карт Польза, Космос и CoinKeeper.Подписку на категорию можно оформить на 30, 90, 180 и 365 дней. Стоимость подключения, в зависимости от периода подключения, будет составлять:-Для категорий Детские товары, Досуг и развлечения, Дом и ремонт, Домашние питомцы, Здоровье и красота 99, 259, 499, 999 баллов соответственно.-Для категорий Одежда и Электроника 199, 499, 999, 1999 баллов соответственно.Списание баллов за подключение будет отображаться в разделе История начислений как покупка с указанием выбранной категории (например, МСС Электроника).В ЛК Польза вы подключаете повышенные категории выбрав период и оплатив их баллами Польза. После этого подписка отобразится в разделе Повышенный кэшбек/Подключенные.По истечении срока действия подписка продлевается автоматически. Если вы не желаете продлевать подписку вы можете самостоятельно ее отключить, при этом она продолжит действовать до окончания уже оплаченного периода.____________________________________________________________­____________________________________________________________­___________