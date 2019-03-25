Утро понедельника начинается с классной новости! Акция Десятикратная Польза снова с нами
Новые условия:
Сроки проведения
С 25.03.2019г. по 25.03.2020г.
В акции принимают участие
1. Клиенты, которые оформят в период акции дебетовую карту Польза с помощью любого канала (дистанционные сервисы или БО) и при этом на дату начала акции (25.03.2019г.) не будут иметь действующий договор по ДК Польза/Зеленая Польза/Космос/CoinKeeper
и/или вклада
.
При выполнении условий указанных выше, клиент получит бонус в виде 10% на остаток
менее 300тыс.руб. в течение первых 90 дней с момента заключения договора
(условия получения ПНО сохраняются - подтвержденных покупок на 5000руб. в расчетный период) и 10% кэшбека в категории развлечения
в период с 01.04.2019г. по 30.06.2019г.
(МСС коды в категории развлечения будут выделены отдельно).
В акции участвует только один договор.
2. Категория клиентов, у которых на момент начала акции уже есть действующий договор по ДК Польза
, оформленной до начала акции.
Клиентов ждет бонус в виде 10% кэшбека в категории Развлечения с 01.04.2019г. по 30.06.2019г.
(МСС коды в категории развлечения будут выделены отдельно).
Желаем вам приятных покупок и больших бонусов!
7832, 7929 - Кинотеатры, музыкальные группы, оркестры и проч.
7932, 7933 - Бильярд, Боулинг
7996 - Лунапарки, карнавалы, цирки
7998 - аквариумы, Дильфинарии
7922 - Театральные кассы