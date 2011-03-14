Интернет-Банк становится выгоднее
С 15 марта 2011 года Банк изменяет условия обслуживания в системе Интернет-Банк:
1. Отменяется комиссия за осуществление безналичных переводов на счета получателей внутри Банка по системе Интернет-Банк.
- переводы на счета получателей внутри Банка
Не взимается
- переводы на счета получателей в других банках
0,5% от суммы перевода, мин. 29 руб., макс. 199 руб. за операцию
2. Увеличиваются дневные лимиты на операции по безналичному перечислению денежных средств посредством интернет-банка:
- максимальная сумма всех переводов через ООО НКО «Рапида» в разделе «Платежи» Интернет-банка, суммарно со всех счетов в Банке
60 000 руб.
- максимальная сумма всех переводов на счета получателей внутри Банка
(исключая платежи через ООО НКО «Рапида»)
600 000 руб.
- максимальная сумма всех переводов на счета получателей в других банках
(исключая платежи через ООО НКО «Рапида»)
200 000 руб.
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