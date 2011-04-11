Группа Home Credit B.V. демонстрирует рекордные показатели прибыли второй год подряд

«Мы рады сообщить о рекордных показателях прибыли, которые Группа демонстрирует второй год подряд, несмотря на общий спад на рынке потребительского кредитования. Благодаря своевременно принятым мерам по оптимизации расходов и снижению рисков, HCBV удалось получить рекордную прибыль в восстанавливающихся после кризиса регионах присутствия Группы. Размер кредитного портфеля HCBV возвращается на докризисный уровень, прирост за год составил 29,4%, в то время как стоимость рисков значительно сократилась. В основе стратегии HCBV на приоритетных рынках лежит переход от потребительского кредитования к предоставлению широкого спектра розничных банковских услуг. Так, депозиты физических лиц составляют уже более четверти от общего объема обязательств Группы. Стратегической целью HCBV в 2011 году является развитие розничного банковского бизнеса с акцентом на рынках России и Украины»

Александр Лабак,

Генеральный директор HCBV



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



• Чистая прибыль по результатам 2010 года достигла рекордных 234,2 млн евро, что на 330,8% больше аналогичного показателя за 2009 год (54,4 млн евро).



• Кредитный портфель Группы был оптимизирован и составил около 2,177 млрд евро, что на 29,4% выше показателя 2009 года (1,682 млрд).



• Чистый процентный доход от продолжающихся операций составил 590 млн евро, что на 4% выше аналогичного показателя прошлого года (567,5 млн евро в 2009 году).



• Продолжается прирост депозитного портфеля Группы: объем средств на счетах клиентов составил 590 млн евро, что на 56,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По итогам 2010 года доля текущих счетов и срочных депозитов Группы составила 27,5% от общей суммы обязательств (по сравнению с 19,3% по состоянию на 31 декабря 2009)



• В 2010 году повысилось качество кредитного портфеля Группы. Своевременные меры по снижению кредитных рисков сократили объем просроченной задолженности Группы до 5,8% от общего портфеля. При этом уровень покрытия просроченной задолженности резервами составил 67,7%.



• Группа сохраняет высокий уровень капитализации. Поддержка со стороны материнской компании (PPF Group) обеспечила Группе стабильную подушку ликвидности и качественную ресурсную базу. (собственный капитал Группы на 30 июня 2010 года - 1 млрд евро)



– Отношение собственного капитала к совокупным активам по состоянию на 31 декабря 2010 года выросло до 30,3% (на 31 декабря 2009 года составляло 28,6%)