09 апреля у Дома Ученых в Обнинске, в детском творческом центре «Эврика» состоялся весенний праздник «Скворцы прилетели» в рамках проекта «Город как ДОМ». «Город как ДОМ» – это сезонный цикл мероприятий по улучшению города, приуроченных ко времени года.В этот день сотрудники Банка провели веселую весеннюю викторину и творческий конкурс среди учеников 11школы и детей, занимающихся в творческом центре. Дети Обнинска раскрасили 27 скворечников, а сотрудники Банка и городской администрации, несмотря на плохую погоду, снег и зимний ветер повесили 5 скворечников в парке городского «Дома учёных» и творческого центра «Эврика». В ближайшее время в городских парках появятся ещё 7 скворечников. А скворечники, принимавшие участие в конкурсе, после того как высохнет краска, дети смогут повесить во дворах своих домов. Теперь у скворцов и других пернатых Обнинска будут самые яркие, самые красивые домики.Три самых талантливых работы были награждены призами. Все участники творческого конкурса получили также памятные подарки от Банка.– отметил Вадим Ямкин, Директор Обнинского Представительства «Хоум Кредит».В мероприятии приняли участие жители города, ученики 11 школы, пришедшие поддержать проект, руководство Банка, представители администрации города, экологи.В Калужской области Банк «Хоум Кредит» работает с 2006 года. Здесь изначально располагался Контактный Центр Банка. Сегодня общее число сотрудников, работающих в Банке в г. Обнинск, составляет более 1400 человек – жителей города и близлежащих городов – Калуги, Малоярославца, Боровска.Банк успешно сотрудничает с администрацией Обнинска: на протяжении последних лет выступает спонсором празднования Дня города, а также генеральным и официальным спонсором молодежного слета.Фотографии с прошедшего мероприятия можно найти по адресу в сети Интернет: