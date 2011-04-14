Александр Антоненко о конкурентных преимуществах Банка Хоум Кредит в торговых сетях

Александр Антоненко, Директор департамента потребительского кредитования Банка Хоум Кредит, прокомментировал порталу Banki.ru, в чем заключаются основные конкурентные преимущества Банка Хоум Кредит в торговых сетях:



- Наша основная стратегия – правильный продукт правильному Клиенту. У нас широкая продуктовая линейка. И каждой торговой сети мы можем предложить кредитные продукты, подходящие под торговый ассортимент и учитывающий не только географические особенности, но даже менталитет населения.

Например, у нас есть продукт «50х50», по условиям которого Клиент вносит первоначальный взнос в размере половины стоимости товара, а Банк выдает ему кредит на оставшуюся сумму. Этот продукт традиционно пользуется повышенным спросом у наших Клиентов, мусульман по вероисповеданию, потому что их менталитет предполагает особое доверие к партнерству на паритетной основе.



Еще одним нашим преимуществом является динамический скоринг. С его помощью мы можем формировать продукт, учитывающий индивидуальные пожелания Клиента и его рисковую стоимость. Как это работает? При классическом скоринге Банк сначала продает Клиенту кредит, а потом уже проверяет, сможет ли он данный кредит Клиенту выдать. Это то же самое, как если бы магазин пообещал продать Клиенту, например, стиральную машинку, а потом сказал: «Извините, стиральных машинок на складе нет и не будет». Мы же предлагаем Клиенту только такой кредит, который точно сможем ему выдать, и который сформирован с учетом его индивидуальных потребностей. «На нашем складе продукция есть всегда».

