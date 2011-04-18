Банк Хоум Кредит провел встречу со своими друзьями

15 апреля Банк Хоум Кредит провел дружескую встречу с пользователями портала Банки.ру.



Хоум Кредит стал первым Банком, который принял участие во встрече «Друзей Банка» в формате портала Банки.ру.



На мероприятие были приглашены зарегистрированные пользователи Банки.ру, указавшие в профиле принадлежность к «Друзьям Банка» Хоум Кредит. На их вопросы ответили эксперты Банка: Иван Артамонов, начальник Группы проактивных обращений и Дмитрий Борисенко, ведущий специалист Отдела PR.



Встреча была посвящена обсуждению актуальных проблем, интересующих пользователей портала. Специалисты Хоум Кредит рассказали об истории Банка в России, о текущих проектах и о планах на будущее. Друзья Банка живо интересовались услугами, вопросами формирования кредитной истории, пресечения мошенничества, предлагали свои идеи, касающиеся повышения доступности информации, изложенной в кредитных договорах и делились своими соображениями, каким будет «Банк будущего».



«Работа с Клиентами не может быть односторонней, и в процессе развития Банк должен обязательно прислушиваться и учитывать мнение Клиентов о своей работе и быть готовым ответить на любые вопросы. Мы были очень рады представившейся возможности пообщаться лично с активными пользователями банковских услуг и были приятно удивлены их высоким уровнем знаний и глубоким пониманием банковской специфики», - отметил Дмитрий Борисенко, ведущий специалист Отдела PR Банка Хоум Кредит.



Сообщество банковских клиентов «Друзья Банков» открылось на портале Банки.ру в конце января. Основная идея сервиса — организовать конструктивный диалог между кредитными организациями и их Клиентами. Новая площадка позволяет Клиентам конкретного Банка оставлять на странице его сообщества свои идеи, указывать на существующие проблемы и общаться в рамках закрытого форума. Принять участие в обсуждении может любой зарегистрированный на сайте посетитель, если он укажет в своем профиле, что пользуется услугами Банка.