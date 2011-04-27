26 апреля состоялась торжественная церемония открытия уникального бесплатного детского центра «Оранжерея». Это один из первых в России детских садов, расположенный в офисе, где работают родители. Сегодня в «Оранжерее» 19 дошкольников возрастом от 3 до 6 лет, о которых заботятся и которых развивают 4 воспитателя. Воспитание детей разного возраста проводится по системе Монтессори, которая основана на индивидуальном подходе к каждому ребенку, в зависимости от его возможностей и мотивации.
Идея организации такого детского центра принадлежит Ивану Свитеку, Председателю Правления Банка Хоум Кредит.
«Обнинское представительство – это самое крупное и молодое подразделение Банка. Там работает более 1400 человек, средний возраст которых 26 лет. У многих есть маленькие дети, и для них часто встает вопрос об устройстве ребенка, вот почему детский сад появился именно здесь. Мы называли его «Оранжерея» следуя известной поговорке о том, что дети – это цветы жизни. И мы постарались создать все условия для того, чтобы дети чувствовали здесь нашу заботу, уют и тепло
», - отметил Иван Свитек.
На церемонии открытия присутствовали представители администрации города и области. «Оранжерея» - это действительно инновационный проект, аналогов которого в России я не знаю. Я рад, что детский сад открылся именно в нашем городе. Такого рода проекты улучшают социальную инфраструктуру региона, поэтому, я надеюсь, что примеру Хоум Кредит последуют и другие предприниматели
», - сказал Александр Авдеев, глава администрации Обнинска.
Фотоотчет с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке в электронном альбоме:
https://picasaweb.google.com/117447772418335995679/ZgmmWK#