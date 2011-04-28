График работы Банка в праздничные дни в мае 2011 года

В связи с праздничными днями в мае (1 мая – день Весны и Труда, 9 мая – День Победы) установлен следующий график работы банковских офисов:



- 30 апреля – офисы Банка работают по графику субботнего дня;

- 1, 2 мая – офисы Банка не работают, за исключением офисов, располагающихся в торговых центрах;



- 7 мая – офисы Банка работают по графику субботнего дня;

- 8, 9 мая – офисы Банка не работают, за исключением офисов, располагающихся в торговых центрах.





