Банк Хоум Кредит выявил основные конкурентные преимущества вкладов

Банк Хоум Кредит провел исследование предпочтений вкладчиков при выборе продукта.



В ходе исследования на официальном сайте и в отделениях Банка было опрошено 1 200 респондентов среди текущих и бывших вкладчиков Хоум Кредит, и определены основные критерии, по которым клиенты выбирают депозитные продукты.



Предсказуемо первое место среди критериев занимает процентная ставка – 50% респондентов при выборе вклада принимают решение именно исходя из размера дохода, который обеспечивает вклад.



«Изучая поведение вкладчиков, мы выяснили, что для более 90% Клиентов в первую очередь имеет значение надежность банка. В дальнейшем, определив «круг доверия» они обращают внимание на процентную ставку и прочие условия продуктов, и принимают окончательное решение», - считает Денис Власов, Директор по прямым продажам и маркетингу Банка Хоум Кредит.



Срок вклада влияет на выбор депозитной программы 12% респондентов. Далее среди основных критериев следуют условия пополнения и снятия средств в течение срока.



«Исследование наглядно показало, что для Клиентов важно иметь постоянный доступ к своим средствам. Во-первых, это удобно, а во-вторых, такие вклады вызывают большее доверие. 12% вкладчиков обращают внимание, предусмотрено ли условиями вклада пополнение счета, а 11% предпочитают вклады с возможностью частичного снятия средств в течение срока вклада», - поясняет Денис Власов.



В ходе опроса Банк также выяснил, какие дополнительные услуги хотели бы получить вкладчики.



«58% респондентов указали, что хотели бы получать дебетовую карту Банка с бесплатным обслуживанием, а 80% хотели бы пользоваться удаленными каналами для управления своим депозитным счетом. Разрабатывая продукты мы стремимся идти навстречу пожеланиям и стремлениям наших клиентов и в продуктовой линейке Хоум Кредит уже есть специальные пакеты услуг для вкладчиков с дебетовой картой и Интернет-банком», - прокомментировал Денис Власов.



В ходе опроса удалось выяснить отношение вкладчиков к альтернативным способам вложения средств. Так, ПИФы все еще остаются инструментами вложения средств для самых продвинутых пользователей финансовых услуг. Им отдают предпочтение 8% опрошенных. Мультивалютные вклады пользуются большей популярностью – свой интерес к ним проявляют 25% респондентов. Этот показатель коррелирует с данными Банка России, согласно которым вклады в рублях составляют 81% от общего объема срочных депозитов в России.





Линейка депозитов от Банка Хоум Кредит отличается доступностью и гибкостью. Условия вкладов Хоум Кредит подходят широкому кругу Клиентов с их разнообразными потребностями и характером сбережений.



«Большой процент» –это самый доходный вклад Банка. Ставка составляет 10% годовых, срок – 1,5 года. Минимальная сумма первоначального взноса и неснижаемого остатка составляет 500 000 рублей. Вклад является пополняемым. Отличительной особенностью условий является возможность ежемесячно снимать средства со счета до суммы неснижаемого остатка.



По вкладу «Только плюсы» ставка составляет 9% годовых, срок - 1 год, минимальная сумма первоначального взноса – 30 000 рублей. Условиями вклада допускается пополнение счета, а также досрочное изъятие средств с частичным сохранением процентного дохода.



«Хорошие новости» – это вклад с уникально гибкими условиями. Процентная ставка составляет 7% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса – 1 000 рублей. Срок – 6 месяцев. Главная особенность вклада – это возможность вносить и снимать средства с вклада без ограничений и потери процентного дохода.

