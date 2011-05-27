Дорогие друзья!
Банк Хоум Кредит с особым вниманием относится к любой информации, поступающей от своих клиентов. Нам важно видеть и понимать, что вы чувствуете, общаясь с нашим Банком, а также слышать вас и меняться к лучшему.
Одним из способов оценки качества обслуживания клиентов являются отзывы, оставленные в Народном рейтинге на сайте www.banki.ru. Анализируя их, нам всегда приятно получать положительную обратную связь, однако, не менее ценны для нас и те отзывы, в которых вы конструктивно критикуете нашу работу.
Спасибо за то, что способствуете улучшению работы Банка и укреплению наших позиций в Народном рейтинге
!
Мы регулярно отмечаем высокое качество и художественный стиль ваших отзывов. Нам очень приятно читать литературные шедевры, написанные, например, в стихах. И мы не можем оставить ваши таланты без внимания…
Мы рады сообщить, что 1 июня стартует конкурс на «Лучший отзыв о Банке Хоум Кредит».
Если вы являетесь клиентом нашего Банка, если вам небезразлично качество предоставляемых услуг, если вам есть чем поделиться с читателями ресурса Банки.ру – мы ждем ваших отзывов в Народном рейтинге
!
Мы гарантируем хорошее настроение и ценные призы
от Хоум Кредит по итогам конкурса!
Условия проведения и другие подробности вы сможете найти здесь в самое ближайшее время
С уважением,
Департамент Клиентского Сервиса
Банка Хоум Кредит.