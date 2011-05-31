В целях повышения доступности и открытости Банк Хоум Кредит зарегистрировал официальную страницу на ресурсе twitter.com.
Одним из приоритетных направлений развития Банка Хоум Кредит является повышение уровня клиентского сервиса, важной частью которого является коммуникация с клиентами. Банк уже запустил бесплатный номер единого контактного центра 8-800-700-800-6 и сервис онлайн-помощи Хоум-Чат
Следующим шагом в развитии каналов коммуникации банка стали социальные ресурсы. Теперь Хоум Кредит представлен и на twitter.com!
«Мы очень внимательно относимся к любой информации от клиентов. Их обратная связь позволяет нам держать руку на пульсе и постоянно получать идеи для повышения качества обслуживания. На нашей странице в twitter клиенты могут задать любые интересующие вопросы, получить оперативную консультацию, и прочитать наши последние новости» – говорит Петер Шулак, Главный операционный директор Банка Хоум Кредит.
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