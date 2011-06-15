SMS в помощь от Банка Хоум Кредит

Банк Хоум Кредит запустил функционал SMS-помощи Клиентам, обратившимся по единому телефону контактного центра.



Теперь, кроме устной консультации по продуктам или услугам в контактном центре, Клиенты Банка могут дополнительно получить SMS-сообщение с интересующей их информацией на свой мобильный телефон. После консультации специалиста контактного центра, Клиенту предлагается выслать SMS-сообщение, чтобы он мог в любой момент к нему обратиться в памяти телефона. При этом ему не нужно ни дополнительно подключать, ни оплачивать этот справочно-информационный сервис.



Использование оперативного информирования Клиентов с помощью SMS-помощника входит в долгосрочную стратегию Банка по улучшению качества обслуживания. Главная цель SMS-помощника - повысить эффективность коммуникации между Банком и Клиентами.



«Идея в том, чтобы Клиенту не приходилось перезванивать в Банк для того чтобы уточнить информацию, которую сложно воспринять на слух – сумму платежа, платежные реквизиты, адрес и режим работы банкомата или ближайшего офиса. Мы внедрили функционал, позволяющий мгновенно отправлять SMS с таким содержанием, и надеемся, что Клиенты оценят удобство новой услуги», - пояснил Петер Шулак, Главный операционный директор Банка Хоум Кредит.



Ранее, в рамках повышения эффективности контактного центра Банк Хоум Кредит ввел автоматическую систему оценки удовлетворенности Клиентов. Она позволяет регулярно получать и анализировать информацию о качестве обслуживания от Клиентов, а затем оперативно внедрять улучшения.