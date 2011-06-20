Начало выпуска эмбоссированных карт MasterCard Standard

На прошлой неделе Банк осуществил переход на выпуск карт новой продуктовой линейки на эмбоссированном* пластике MasterCard Standard и теперь Клиенты получают новые типы пластиковых карт.



Ранее карты новой продуктовой линейки выпускались на пластике MasterCard Unembossed.



Ключевое преимущество новых карт, выпускаемых на пластике MasterCard Standard, заключается в возможности осуществления авторизации операций в офлайн режиме, т.е. при отсутствии связи между POS-терминалом (через который осуществляется операция с использованием карты) и платежной системой.



*Эмбоссирование (от англ. embossing) — процесс механического выдавливания на лицевой стороне пластиковой карты её номера и срока действия, фамилии и имени клиента, названия компании







