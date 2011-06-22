Банк Хоум Кредит стал генеральным спонсором, а его сотрудники приняли участие в юбилейном летнем городском молодежном слете в Калужской области.
Молодежный летний городской слет ежегодно проводится в Калужской области уже 40лет. В течении нескольких дней активная молодежь города - представители предприятий, вузов, компаний Калужской области - соревнуются в различных состязаниях, доказывая свою сплоченность и ловкость.
Команда Хоум Кредита участвует в слёте с 2006 года, и неизменно показывает хорошие результаты, благодаря слаженности, сыгранности и воле к победе. В этом году она впервые перешла из группы "Б" в более сильную группу "А". Команда банка заняла:
1 место в музыкальном биатлоне,
1 место в соревнованиях по пляжному женскому волейболу,
3 место в соревнованиях по женскому футболу
3 место в соревнованиях по армреслингу.
По итогам соревнований команда Банка Хоум Кредит заняла пятое место в группе «А».
Команда Банка Хоум Кредит не только принимала участие в спортивных мероприятиях, но и впервые в истории слёта открыла библиотеку на открытом воздухе с читальным залом. В библиотеке можно было взять с собой книги по бизнесу, финансам, менеджменту, а также развлекательную литературу.
«Как социально-ответственный Банк, заботящийся о финансовой грамотности населения, мы предложили людям вспомнить о таком прекрасном отдыхе, как чтение бумажных книг, тем более, что это очень необычный формат для отдыха на молодежном слёте
», - отметил Вадим Ямкин, директор Обнинского Представительства Банка Хоум Кредит.
В Обнинске (Калужская область) находится самое большое в России отделение Банка. В контактном центре Банка работает более 1400 человек - жителей города и близлежащих городов – Калуги, Малоярославца, Боровска. Это также одно из самых "молодых" и самых спортивных отделений Банка.
Фотографии с прошедшего Летнего слета можно посмотреть в Интернете по адресу: https://picasaweb.google.com/117447772418335995679/40RUS?authkey=Gv1sRgCM-o56KBuv6jeg#
Банк традиционно успешно сотрудничает с администрацией Обнинска: на протяжении последних лет выступает спонсором празднования Дня города и Обнинского молодежного слета. Второй год подряд Банк проводит сезонный цикл мероприятий, приуроченных ко времени года «Город как ДОМ», посвященный озеленению и обустройству города.