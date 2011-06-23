Банк Хоум Кредит раздает «добавку»

Банк Хоум Кредит запустил новую услугу TOP-UP, которая позволяет погасить существующий кредит и получить новый, на большую сумму.



В июне Банк Хоум Кредит предложил инновационную услугу TOP-UP. В рамках этого сервиса, Клиент, уже имеющий кредит в Банке, может получить дополнительные средства, часть которых пойдет на погашение старого кредита, а вторую часть он сможет использовать по своему усмотрению.



Новая услуга также дает Клиентам Хоум Кредит возможность объединить все кредиты, выбрать удобную дату ежемесячного платежа, и удовлетворить свои потребности за счет дополнительных средств.



«Мы следуем за растущими потребностями наших Клиентов, и предлагаем решения, которые действительно помогают сделать жизнь лучше. Раньше, если нашему Клиенту был нужен кредит, он должен был оформлять еще один договор, вносить несколько платежей, и следить за датами погашения, что, конечно, было не очень удобно. Теперь наши заемщики могут просто получить «добавку» - больше денежных средств без увеличения размера ежемесячного платежа» - отметил Денис Власов, директор по прямым продажам и маркетингу Банка Хоум Кредит.



Услуга доступна Клиентам, оформившим кредиты в рамках программ кредитов наличными и потребительских кредитов в точках продаж. Ее можно оформить в любом банковском отделении Хоум Кредит всего за 30 минут.



«TOP-UP – это очень перспективный продукт. Из более чем 20 миллионов Клиентов, которые входят в нашу базу, эту услугу могут получить около миллиона человек. А с момента запуска ею успели воспользоваться уже больше тысячи наших Клиентов», - добавил Денис Власов.

