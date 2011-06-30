Алексей Карчажкин займется московским бизнесом Банка Хоум Кредит

Алексей Карчажкин назначен на должность Директора Дирекции «Москва» 14 июня 2011 года. В этой должности Алексей будет отвечать за продажи банковских продуктов, обеспечение уровня сервиса и развитие сети банковских офисов в Москве и Московской области.

«Я приветствую Алексея в нашей команде, и желаю ему профессиональных успехов. Около 20% бизнеса Хоум Кредит приходится на Москву и область, и я рад, что человек со столь богатым опытом продаж банковских продуктов займется развитием этого стратегического региона», - отметил Юрий Андресов, заместитель председателя правления Банка Хоум Кредит.