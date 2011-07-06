Банк Хоум Кредит снижает ставки, и распространяет «Автоманию» на всю страну

Банк Хоум Кредит снижает ставки, и запускает продукт «Автомания» в офисах по всей России.



«Автомания» – это инновационный продукт, который существенно облегчает процедуру покупки автомобиля с пробегом в кредит, и позволяет покупателю выбрать любого продавца. По условиям «Автомании», Клиенту предоставляется кредит наличными, а после покупки автомобиля он может оформить на него залог и снизить процентную ставку по кредиту на 11%. Сумма кредита составляет от 50 до 500 тыс. рублей, сроки – от шести месяцев до пяти лет. По кредиту не взимается никаких комиссий, не требуется поручитель и страхование предмета залога.



В июне Банк Хоум Кредит изменил условия кредита «Автомания». Основная годовая процентная ставка снизилась до 29,9%, а ставка после оформления автомобиля в залог – до 18,9%.



С 1 июля кредит «Автомания» стал доступен в офисах Хоум Кредит по всей России от Калининграда до Магадана. Напомним, что ранее пилотный проект был запущен в Москве, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.



«Мы оценили спрос на наш продукт и, по итогам реализованного пилотного проекта, было принято решение о расширении территории предоставления кредита «Автомания» на все офисы и быстрофисы банка по всей России», - отметил Денис Власов, директор по прямым продажам и маркетингу Банка Хоум Кредит.