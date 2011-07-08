Дорогие друзья, руководством Банка принято решение по поощрению наших Клиентов, которые в течение продолжительного времени публиковали ряд существенных идей, многие из которых были приняты и реализованы нашим Банком.За идеи мы награждаем следующих Клиентов:1. Автор 17 идей (3 реализовано, 5 принято) под ником 305077. Награда уезжает в г. Иркутск и будет ждать победителя в банковском офисе по адресу ул. Карла Маркса, д. 30. В качестве приза – теплый плед с логотипом Банка.2. Клиент FlyFlu получит корпоративный чайный набор в г. Уфа за публикацию 9 идей, из которых 3 идеи – реализованы, 1 принята в банковском офисе, находящемся по адресу ул. Карла Маркса, д. 20.От имени всего Банка хотим выразить благодарность авторам бесценных идей. Нам действительно важно получать обратную связь, непрестанные рекомендации по улучшению, ведь только таким образом мы можем предлагать более качественный сервис нашим Клиентам.