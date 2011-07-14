Дорогие друзья!
Мы рады вам сообщить, что в нашем Банке сформировалась собственная футбольная команда!
Наша команда еще достаточно молодая, но при поддержке Банка она уже успела сыграться и совсем скоро примет участие в своем первом официальном турнире - корпоративном чемпионате по мини-футболу «Бизнес-лига».
«Бизнес-лига» - это масштабный проект, который объединяет под своим флагом известные российские и зарубежные компании, имеющие свои футбольные команды.
Корпоративный футбол — это возможность не просто погонять мяч, но и посоревноваться и победить соперника!
В «Бизнес-лигу» уже вошли более 150-ти ведущих компаний, среди которых и Сбербанк, и Альфа-Банк, и BARCLAYS, и BNP PARIBAS.
Теперь мы сможем посоревноваться с ними не только в бизнесе, но и в спортивном состязании на футбольном поле!
Посмотреть распределение команд по подгруппам вы можете в таблице ниже:
Турнир начнется уже на этой неделе - первая игра пройдет в четверг 14 июля в 21-00.
Жеребьевка турнира уже состоялась, и определились наши соперники по подгруппе: наш первый соперник – команда «ОФИС».
Подробнее о поле: игры турнира пройдут в московском футбольном комплексе «Спартак» в Сокольниках.
Приглашаем всех поддержать нашу команду!
Подробную информацию о чемпионате и участниках: новости, статьи и профили команд и участников, турнирные таблицы и фотографии вы сможете найти на официальном сайте «Бизнес-лиги»