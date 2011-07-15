Опрос Банка Хоум Кредит и Ромир: 82% жителей городов России делают сбережения

Банк Хоум Кредит объявляет результаты опроса, проведенного совместно с Исследовательским холдингом Ромир, «Потребительские и сберегательные настроения россиян».



В ходе исследования по методике CAWI (Computer Adapted Web Interview) было опрошено 1 000 респондентов – участников он-лайн панели Ромир, жителей городов России в возрасте от 18 лет до 50 лет.



Цель опроса - выяснить, как респонденты распоряжаются своими денежными средствами, на что тратят, какими инструментами сбережения пользуются.



Согласно результатам исследования, подавляющее большинство опрошенных (82%) делают сбережения.



«Макроэкономическая ситуация и опросы широких слоев населения говорят о том, что в России сейчас царят потребительские, а не сберегательные настроения. Однако отдельные тренды, например, ожидаемое снижение инфляции до 6,5-7,5%, свидетельствуют о возможном росте сберегательных настроений во второй половине текущего года. Проведенный нами, совместно с исследовательским холдингом Ромир, опрос подтверждает, что среди жителей городов, имеющих постоянный доступ в Интернет, налицо высокий интерес к депозитным продуктам и банковским он-лайн сервисам, который будет продолжать расти», - отметил Иван Свитек, председатель правления Банка Хоум Кредит.

В качестве инструментов сбережений наибольшей популярностью пользуются банковские вклады (68%), наличные рубли (54%) и наличная валюта (доллары США и евро) (25%). Далее по популярности идут изделия из драгметаллов и золото (15%), а также финансовые инструменты – ценные бумаги (10%) и ПИФы (7%).



По сравнению с прошлым годом число людей, сберегающих деньги, увеличилось. Согласно результатам исследования, в 2010 году только 74% опрошенных копили средства. А вот предпочтения к инструментам сбережения остались практически без изменений – банковские вклады (64%), наличные рубли (51%) и наличная валюта (24%) были основными способами хранения средств.



Женщины чаще отдают предпочтение сбережениям в форме ювелирных изделий и антиквариата - 16% и 4% соответственно, против 14% и 4% у мужчин. Мужчины, в отличие от женщин, чаще предпочитают вкладывать в бизнес (8% против 5% у женщин) и в различные виды накопительного страхования (7% и 4% у мужчин и женщин соответственно).



Опрос также выявил зависимость между уровнем образования и выбираемыми инструментами инвестирования. Респонденты со средним и средним специальным образованием чаще, чем респонденты с высшим образованием, хранят свои сбережения в наличных рублях (52% против 55%), в то время как участники опроса с высшим образованием значительно чаще выбирают такие инструменты как банковские вклады (70% против 62%).



77% респондентов сберегают до 30% своих доходов. Женщины демонстрируют меньшую склонность к сбережениям, чем мужчины – 80% женщин сберегают менее 30% доходов, против 75% мужчин.



Вопрос, посвященный степени доверия различным инструментам сбережения, выявил противоречие между реально используемыми способами сбережения и теми, которым доверяют респонденты. Так, если показатели по банковским вкладам коррелируют с популярностью этого инструмента (40% доверяют банковским вклада), то вторыми по надежности следуют изделия из драгметаллов, золото и ювелирные украшения (28%), которые в структуре сберегательных активов респондентов занимают лишь четвертое место. На третьем и четвертом местах по надежности - наличные рубли (24%) и валюта (20%) соответственно.