Россияне считают недвижимость наиболее привлекательным средством вложения денег

Опрос, проведенный Банком Хоум Кредит совместно с Исследовательским холдингом Ромир, показал, что гипотетические свободные средства жители городов России предпочитают вкладывать в недвижимость.



В ходе исследования по методике CAWI (Computer Adapted Web Interview) было опрошено 1 000 респондентов – жителей городов России в возрасте от 18 лет до 50 лет.



Цель опроса - выяснить, как респонденты распоряжаются своими денежными средствами, на что тратят, какими инструментами сбережения пользуются.



В ходе исследования респонденты, в том числе, отвечали на вопрос «Если бы у Вас были свободные денежные средства, то куда бы Вы предпочли их вложить?». Результаты опроса показали, что недвижимость (69%) для россиян является наиболее предпочтительным средством вложения гипотетических свободных средств. 41% опрошенных выбрал банковские вклады, а 18% - акции.



Отметим, что мужчины и женщины по-разному предпочитают распоряжаться своими гипотетическими свободными денежными средствами. Так, женщины предпочитают вкладывать деньги в покупку недвижимости чаще, чем мужчины (75% и 64% соответственно). Среди мужчин выше доля банковских вкладов и вложений в ценные бумаги (44% и 21%), в то время как эти инструменты вложения средств предпочли бы 39% и 14% женщин соответственно.



Напомним, что согласно ранее опубликованным данным исследования, в реальности наиболее популярными инструментами сбережений являются банковские вклады (68%), наличные рубли (54%) и наличная валюта (доллары США и евро) (25%). Далее по популярности идут изделия из драгметаллов и золото (15%), а также финансовые инструменты – ценные бумаги (10%) и ПИФы (8%).