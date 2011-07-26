Банк Хоум Кредит переводит кредиты наличными на карты

Банк Хоум Кредит запустил технологию перечисления наличных кредитов на дебетовую карту.



Банк Хоум Кредит запустил новую технологию, повышающую доступность кредитов наличными. Теперь в момент оформления займа у Клиентов появилась возможность получить бесплатную дебетовую карту, на которую перечисляется вся сумма кредита. Средства поступают на карту мгновенно, и заемщик может в тот же момент расплатиться ей в магазине или снять деньги в любом банкомате без комиссии.



«Развиваясь, мы особое внимание уделяем доступности наших услуг. Мы создали конкурентоспособные продукты, пользующиеся значительным спросом. Теперь наша задача - обеспечить их территориальную доступность, поэтому, мы совершенствуем технологии выдачи кредитов и расширяем сеть отделений. Новая технология выдачи сегодня используется в банковских офисах мобильного формата без кассы. В дальнейшем мы планируем наращивать число точек продаж, где доступна эта услуга», - отметил Юрий Андресов, заместитель председателя правления.



При оформлении кредита наличными средства перечисляются на неэмбоссированную Noname карту платежной системы MasterCard.



Кроме широкой доступности, дополнительным преимуществом новой технологии, является отсутствие каких-либо единовременных или периодических комиссий за открытие счета, перечисление средств и выпуск карты. Клиенту, оформляющему дебетовую карту, доступны те же продукты, что при оформлении кредита наличными в обычном порядке. Суммы по таким кредитам составляют от 10 до 700 тысяч рублей, срок – до 5 лет, ставки - от 19,9%.