Дорогие друзья!
Мы уже сообщали ранее о том, что с 1 июня стартует конкурс «Лучший отзыв о Банке Хоум Кредит
».
Путем голосования пользователей сайта Банки.ру были выявлены 3 победителя
, которые удостоились памятных призов от Банка.
Нами было принято решение сделать конкурс более динамичным, устроить более захватывающую борьбу и дать шанс конкурировать авторам наиболее заметных и интересных отзывов, в связи с этим с 1 июля конкурс переводится с ежемесячной на ежеквартальную основу.
Надеемся, что данная мера сделает конкурс наиболее интересным, а авторов побудит к написанию настоящих шедевров, ведь борьба идет за звание «Лучший отзыв о Банке Хоум Кредит» сразу за три месяца! Если Вы являетесь Клиентом нашего Банка, если Вам небезразлично качество предоставляемых услуг, если Вам есть чем поделиться с читателями ресурса Банки.ру – мы ждем Ваших отзывов в Народном рейтинге!
Ценные призы и хорошее настроение гарантируем!
С уважением,
Департамент Клиентского Сервиса
Хоум Кредит Банк