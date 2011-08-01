По мнению Станислава Дужинского, аналитика Банка Хоум Кредит, девальвации можно избежать.
В последнее время снова стала актуальной тема возможной девальвации рубля. Прозвучал прогноз, что в 2012 году девальвация неизбежна. Однако просматриваются несколько возможных сценариев.
Банк России опубликовал оценки параметров платежного баланса за первое полугодие 2011 года (отчетные данные будут доступны только в середине августа). Из анализа торгового баланса видно, что в первом полугодии существенно выросли объемы импорта (на 42,3% по отношению к первому полугодию 2010 года), при этом объемы экспорта увеличились на 31,4%. Ускоренные темпы роста импорта связаны, прежде всего, с восстановлением потребительского спроса. Дополнительное повышающее влияние оказывало снижение склонности населения к сбережению, вследствие высокой инфляции (на 18 июля — 9,2% в годовом выражении) и меры правительства по стимулированию продовольственного импорта в первом полугодии.
Основным фактором риска девальвации рубля сейчас стало ускорение темпов роста импорта. Хотя мы считаем, во втором полугодии он несколько замедлится (за счет восстановления тенденции к сбережению при снижении инфляции и восстановления обычного уровня импортных пошлин), по итогам 2011 года (и 2012) вряд ли темпы прироста объемов импорта будут ниже 30% (что соответствует предкризисным годам). Таким образом, можно предположить, что в 2011 году объем импорта составит 330 млрд долларов, а в 2012 — 422,5 млрд долларов.
Динамика мировых цен на нефть в значительной мере определяет объем экспорта. По основному варианту прогноза Минэкономразвития России, цены на нефть в 2012 году снизятся до 93 долларов за баррель (за счет возможного замедления темпов роста экономик стран — импортеров нефти), что сократит объем экспорта до 494,4 млрд рублей. При таком снижении мировых цен на нефть сальдо торгового баланса составит всего 71,9 млрд долларов. Если дефицит сальдо неторгового баланса в 2012 году будет таким же, как предполагается в прогнозе МЭР (около 100 млрд долларов), то сальдо счета текущих операций уходит в отрицательную область, что сначала приведет к сокращению международных резервов Банка России, а затем к девальвации рубля. Следует отметить, что дополнительным вариантом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов МЭР предусматривается цена на нефть в 2012 году в размере 106 долларов за баррель. В этом случае объем экспорта по итогам 2012 года составит 543,9 млрд долларов, сальдо торгового баланса — 121,4 млрд рублей, а сальдо счета текущих операций — около 21,4 млрд долларов. В этом случае девальвация рубля маловероятна либо ее масштабы будут не очень существенны.
Источник: http://www.bosfera.ru/bo/devalvatsii-mozhno-izbezhat