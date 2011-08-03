Клиенты Банка Хоум Кредит получили возможность открывать и пополнять вклады через Интернет-банк

Банк Хоум Кредит запустил новую услугу – открытие и пополнение депозитных счетов онлайн. Теперь Клиенты Банка имеют возможность не тратить время на поездку в отделение, а открывать и пополнять вклады через Интернет-банк.



Услуга пополнения вклада либо открытия нового в режиме онлайн доступна для всех владельцев дебетовых карточек ХКФ-Банка. Если у Клиента есть наличные денежные средства, то он может сначала внести их на карточный счет Банка через банкоматы cash-in, а затем в системе Интернет-банк перевести деньги с карточного счета на счет депозита. Также открыть или пополнить депозитный счет будет возможно за счет средств на зарплатной карте.



Для того, чтобы воспользоваться новой услугой открытия вклада в Интернет-банке, Клиенту нужно всего один раз прийти в офис и оформить договор об открытии банковских счетов.



Услуга распространяется на все действующие депозитные предложения банка: «Большой процент» (10% годовых), «Только плюсы» (10%), «Хорошие новости» (7%). Данный сервис также дает возможность частично снимать средства (если это предусмотрено условием депозитного продукта) и переводить их на карточный счет или закрывать вклад.



- В ходе нашего последнего онлайн-исследования потребительских предпочтений жителей крупных городов на вопрос о том, на какие факторы люди опираются при выборе банка, 31% опрошенных ответили, что существенным преимуществом считают возможность совершения операций через Интернет, мобильный телефон и другие средства связи. По нашим оценкам, популярность онлайн-операций для банковских продуктов будет только расти, поэтому развитие дистанционных каналов обслуживания Клиентов является одним из приоритетных направлений для Банка Хоум Кредит, - прокомментировал Денис Власов, директор по прямым продажам и маркетингу ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».



Банк Хоум Кредит активно развивает дистанционные каналы обслуживания Клиентов. Одним из очевидных конкурентных преимуществ системы Интернет-банка Хоум Кредит является солидная база прямых получателей платежей, насчитывающая 350 компаний. Это одна из самых больших баз получателей прямых платежей на российском рынке. Планируется, что к концу 2013 года количество пользователей услугами Интернет-Банка Хоум Кредит превысит 500 тыс. человек.