Банк Хоум Кредит запустил акцию «Отложенный платеж» в торговой сети «Эльдорадо»

Банк Хоум Кредит запустил акцию «Отложенный платеж» в торговой сети «Эльдорадо».



«Отложенный платеж» - новая акция ХКФБ. Благодаря условиям кредита «Отложенный платеж», который предлагается в магазинах «Эльдорадо», заемщик получает отсрочку первого ежемесячного платежа по кредиту и начинает вносить платежи равными суммами только со второго месяца. Это значит, что Клиент не просто сможет приобрести необходимый товар, но и для его удобства получает дополнительное время – целый месяц с момента оформления кредита.



Условия кредитного продукта «Отложенный платеж» подразумевают кредитование на срок от 6 месяцев до 2 лет на сумму от 3 до 200 тысяч рублей с минимальным первоначальным взносом 10% или 20%. Для того, чтобы оформить заем, Клиенту необходимо предоставить всего 2 документа, подтверждающих личность.



Акция «Отложенный платеж» продлится до 30 сентября 2011 года.