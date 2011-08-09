Ждать ли экономического Армагеддона, и что делать простому человеку?

Станислав Дужинский, аналитик Банка Хоум Кредит: Не успел весь мир с облегчением вздохнуть, узнав, что обещанного Армагеддона в виде технического дефолта по государственному долгу США не будет, как рейтинговое агентство Standard and Poor’s преподнесло новый «подарок». После активного выяснения отношений между ветвями власти США по вопросу лимита государственного долга был снижен долгосрочный кредитный рейтинг США.



Инвесторы – существа очень впечатлительные, а в последнее время им пришлось пережить многое - решение вопроса о планке госдолга США и обострение долгового кризиса в Европе. Поэтому паническая реакция фондовых рынков началась даже до официального объявления о снижении рейтинга S&P, и, несмотря на то, что другие рейтинговые агентства (Moody’s и Fitch) оставили свои рейтинги США без изменений. Вслед за заокеанскими рынками, в пятницу рухнули рынки Европы, а в России торговые сессии в понедельник начались с обвала котировок практически всех голубых фишек и продолжающегося ослабления рубля.



Если начнется глобальная рецессия, самым неприятным для ориентированной на экспорт экономики нашей страны может стать падение спроса на нефть, природный газ и черные металлы. Объем импорта за первое полугодие вырос на беспрецедентные 42,3 процента, поэтому сокращение объемов экспорта, на фоне продолжающегося четыре квартала оттока капитала, может привести к проблемам с устойчивостью рубля. Кроме того, Россия располагает долговыми обязательствами США на сумму 115,2 млрд. долларов при совокупном объеме своих международных резервов в 535 млрд. долларов. Значит, изменение кредитного рейтинга приведет к определенному росту риска по существенной части наших международных резервов.



Что можно порекомендовать простому человеку? Конечно ситуация может стать достаточно непростой. Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман считает, что США идут по неверному пути, и прогнозирует продолжение нынешнего спада там до 2013 года. Но, наверно, не стоит с криками ужаса посыпать голову пеплом. Никто не заинтересован в новом витке кризиса и правительства всех стран делают все, чтобы быстро и эффективно выйти из нее. Самое правильное сейчас - задуматься о степени риска, приемлемой для личных финансов, и постараться максимально диверсифицировать свои сбережения.