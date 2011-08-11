Уважаемые друзья!
Ранее мы подвели итоги первого конкурса на лучший отзыв о Банке Хоум Кредит!
По итогам голосования были выявлены безусловные лидеры рейтинга, авторы отзывов-победителей, занявшие первое, второе и третье место соответственно:
1. Perekrestok
с отзывом «Что-то долго
» ,
2. Ойро
с отзывом «Повеселили
»,
3. TAKsist
с отзывом «Этот банк обещал мне сыр
».
Череда торжественных церемоний награждения завершилась, и мы представляем Вам краткий обзор.
Автор, занявший почетное третье место, был награжден памятным сувениром в отделении Банка, находящемся по адресу г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 6
Серебряный призер нашего конкурса получил награду в г. Санкт-Петербург в отделении №:78/02-М.
Полагаем, что данный приз окажется незаменимой вещью для жителя северной столицы.
30.07.2011 г. в отделении Банка № 76/01 в г. Ярославль вручили приз нашему главному победителю. Мы от всей души поздравляем его с победой, и надеемся на то, что фирменная сумка с логотипом Банка будет полезна ему как в поездках, так и в повседневной жизни.
Также руководством Банка было принято решение о поощрении наших Клиентов, которые в течение продолжительного времени публиковали ряд инновационных идей, многие из которых были приняты и реализованы Банком.
Особо были отмечены следующие авторы:
1. Автор 17 идей (3 из которых реализовано, 5 принято к осуществлению) под никнеймом «305077
».
Награждение прошло 01.08.2011 г. в отделении Банка, расположенном по адресу г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 30. Автор подарил всем сотрудникам офиса и Клиентам свою лучезарную улыбку.
2. Автор 10 идей (3 из которых реализовано, 1 принята к осуществлению) под никнеймом «FlyFlu
» получил в качестве награды чайный набор, оформленный в корпоративном стиле Хоум Кредит.
Еще раз хотим от всей души поздравить победителей и поблагодарить их за активное участие в процессе улучшения качества клиентского сервиса Банка Хоум Кредит. Надеемся на то, что памятные призы от Банка всегда будут напоминать вам о нашем взаимодействии и сделают вашу жизнь лучше.
Друзья, если вы хотите стать победителем нашего очередного конкурса
, который уже в самом разгаре, публикуйте ваши отзывы с рассказами об опыте работы с Банком. Мы уверены - каждый из вас может стать победителем и выиграть ценный приз от Хоум Кредит Банка по итогам конкурса.