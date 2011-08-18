Друзья,
Каждый день Банк Хоум Кредит развивается вместе с Вами и для Вас. Мы непрестанно улучшаем качество клиентского сервиса, создаем новые процессы и модернизируем уже существующие, иными словами, делаем все для того, чтобы стать лучше, и в этом помогаете нам Вы!
Наш Банк стремится предоставить своим Клиентам как можно больше возможностей для взаимной коммуникации. К открытым ранее представительствам на Twitter.com
, Facebook.com
, Вконтакте.ру
добавился новый канал – популярная социальная сеть Одноклассники
.
Теперь мы охватили все самые популярные каналы общения пользователей в сети Интернет!
В любое удобное время Вы можете задать вопрос, высказать мнение о работе Банка или предложить свою идею по улучшению работы Хоум Кредит.
Мы будем очень рады вашим обращениям.