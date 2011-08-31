“Показатели ХКФБ по росту портфеля за последний год существенно выросли, а портфель кредитов наличными практически утроился. Этому способствует наша стратегия по расширению сети дистрибуции, которая значительно выросла за этот период, позволив нам как увеличить объемы кредитования, так и привлечь больше вкладов. Ключевые показатели нашей деятельности – ROAA и ROAE – значительно превосходят среднерыночный уровень и составляют 10,9% и 42,4% соответственно. Учитывая текущую обстановку на общемировом рынке, мы постоянно наблюдаем за развитием ситуации. Но мы уверены в том, что нам удастся сохранить высокую эффективность и прибыльность нашего бизнеса. Мы продолжим демонстрировать устойчивые результаты и в будущем”.
Иван Свитек,
Председатель Правления ХКФБ
Ключевые показатели.
Чистая прибыль Банка в первом полугодии 2011 года выросла на 18,6% и составила 5 773 млн. руб. против 4 868 млн. руб. за аналогичный период прошлого года, что обусловлено улучшением качества кредитного портфеля и его приростом в целом.
Кредитный портфель вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув на 30 июня 2011г. 82 855 млн. руб.
Объем вкладов и текущих счетов на 30 июня 2011 года вырос до 28 450 млн. руб. и составил 34% от общей базы фондирования.
Эффективный риск-менеджмент позволил ХКФБ улучшить показатели рисков в 2010г. и сохранить качество кредитного портфеля в текущем году на высоком уровне: уровень просроченной задолженности (NPL) снизился до 6,6% (6,9% на 31 декабря 2010г.), показатель стоимости рисков составил 6,7% (5,6% на 31 декабря 2010г.).
ХКФБ по-прежнему демонстрирует устойчивые показатели достаточности капитала – коэффициент достаточности капитала Tier 1 составляет 24,3% по состоянию на 30 июня 2011г. (против 33,5% на 31 декабря 2010г.).
Активный рост объемов кредитования обусловлен дальнейшим расширением банковской сети. По состоянию на 30 июня 2011г. сеть дистрибуции ХКФБ включает 488 банковских офисов различных форматов, 10 представительств и свыше 51 000 точек продаж в 80 регионах России. Сеть банкоматов ХКФБ насчитывает 435 банкоматов.
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