Дмитрий Мосолов: каждый россиянин имеет право на качественные банковские услуги

Дмитрий Мосолов, первый заместитель Председателя Правления Банка Хоум Кредит, выступил на IX Международном банковском форуме в Сочи.



В своем выступлении Дмитрий Мосолов отметил важную роль потребительского кредитования в развитии экономики. Потребительское кредитование не только способствует развитию банковской инфраструктуры, росту качества банковских услуг и Клиентского сервиса, но и помогает формированию среднего класса, стабильности общества.



Однако, в сравнении с Европой, качество и доступность банковских услуг в России находятся на недостаточно высоком уровне. Для повышения качества и доступности банковских услуг необходимо, в частности, совершенствовать банковское законодательство, повышать финансовую грамотность населения, развивать институт омбудсмена.





«Каждый россиянин имеет право на качественные банковские услуги», - отметил Дмитрий Мосолов.