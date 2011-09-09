Банк Хоум Кредит провел «Урок безопасности на дороге» в Санкт-Петербурге

08 сентября в школах № 312 и № 373 г. Санкт-Петербурга Банк Хоум Кредит в рамках проекта «Город как ДОМ» совместно с ОГИБДД ОВД города организовал для школьников мероприятия, направленные на повышение безопасности на дорогах. Сотрудник ГИБДД подробно рассказал детям, как правильно вести себя в городе, на дороге, и о правилах дорожного движения, а Банк организовал викторину и подарил маленьким петербуржцам светоотражатели, которые помогут обеспечить их безопасность.



«Наступила осень, и мы решили позаботиться о школьниках города и подарить им яркие светоотражатели, которые, вместе со знанием правил дорожного движения, мы надеемся, обезопасят их на дороге», – прокомментировал Алексей Дроботай, директор дирекции «Северо-Запад» Банка Хоум Кредит.



Это первое мероприятие большого регионального проекта «Город как ДОМ» в Санкт-Петербурге.



Проект "Город как Дом" Банк проводит в городах, где находятся его региональные центры. В пилотном режиме проект был запущен в 2010 году в Обнинске.



В рамках этого проекта в Обнинске Банк:



- в мае 2010 г. провел летний праздник для детей и подарил городу клумбу красно-серебристых цветов.

- в сентябре 2010 г., совместно с ОГИБДД ОВД города, организовал уроки безопасности дорожного движения для школьников и раздал детям световозвращатели (фликеры)

- в декабре 2010 г.подарил городу световой фонтан на Аллее Славы у Вечного Огня

- в апреле 2011 г. подарил городу 27 скворечников, которые раскрасили дети.



Урок безопасности в Санкт-Петербурге - первое мероприятие, которое Банк "Хоум Кредит" провел за пределами Обнинска.

