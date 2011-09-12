Для своих Клиентов, которые планирую разместить в Банке депозит или уже имеют действующий вклад Хоум Кредит предлагает кредитные карты MasterCard Standard или MasterСard Gold. Для оформления карты вкладчику понадобится всего один документ – паспорт гражданина РФ.
Возобновляемый кредит лимит по карте MasterCard Standard - до 200 000 рублей, процентная ставка – 29,9% годовых. По предложению MasterCard Gold владельцы депозитов могут рассчитывать на большую сумму лимита – до 300 000 рублей по ставке 24,9% годовых. Условиям по обеим картам предполагают льготный период кредитования - 51 день
Для того чтобы воспользоваться данным предложением , минимальная сумма депозита на момент оформления карты должна составлять не менее 50 000 рублей.
В качестве приятного бонуса держателям карт предлагаются также скидки до 30% при покупках в точках продаж партнеров программы «Карта города
» .
- Данное предложение для вкладчиков стало очередным шагом Банка в совершенствовании продуктовой линейки кредитных карт. Нам важно укреплять наши отношения с Клиентами, предлагать им более интересное сотрудничество, создавать для них еще более комфортные условия общения с нами
, - говорит директор Банка Хоум Кредит по прямым продажам и маркетингу Денис Власов.